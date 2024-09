Video: नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से मची भीषण तबाही; अब तक 122 लोगों की मौत, 64 लापता

Nepal Floods and Landslides Disaster: पड़ोसी देश नेपाल में बारिश के बाद आयी बाढ़ और भूस्खलन से भीषण तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या रविवार को 122 हो गई, जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। साथ ही 64 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं, नेपाल के कई हिस्सों में जनजीवन ठप हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पूर्वी और मध्य नेपाल का बड़ा हिस्सा बाढ़ और भूस्खलन के कारण शुक्रवार से जलमग्न है। इस दौरान कम से कम 195 मकान और आठ पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आपदा में 122 में से 48 मौतें काठमांडू घाटी में हुई है। इसके अलावा, धादिंग जिले में शनिवार को एक बस के भूस्खलन की चपेट में आने से करीब 19 लोगों की मौत हो गई। भक्तापुर शहर में भूस्खलन में एक मकान ढहने से पांच लोगों की मौत की खबर है।

