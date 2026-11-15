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VIDEO : U-19 एशिया कप फाइनल में भारतीय शेरों ने उठाई ट्रॉफी, Gen-Z का जश्न अंदाज खूब चर्चा में रहा ‘भारत माता की जय…’

भारत ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। टीम ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। इस बीच मोह‍ित उल्वा और सी वेंकट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। भारत ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। टीम ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। इस बीच मोह‍ित उल्वा और सी वेंकट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं।

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इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने ट्रॉफी उठाई और फिर उसे अपने साथियों के साथ साझा किया। इसके बाद टीम ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाकर जीत का जश्न मनाया। इस बीच जश्न का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें भारतीय खिलाड़ी सी वेंकट और मोह‍ित उल्वा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाते नजर आए। वीडियो में टीम इंडिया के स्टाफ के सदस्य दोनों खिलाड़ियों को वहां से ले जाते दिख रहे हैं।

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आखिरी गेंद पर मोह‍ित ने दिलाई जीत

मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 339 रन बनाकर एक विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पर तीन रन की जरूरत थी, तब मोह‍ित उल्वा ने अहमद हुसैन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर भारत को चैंपियन बना दिया।

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