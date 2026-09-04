VIDEO : श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद IndiGo विमान पोल से टकराया, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट (Srinagar Airport) पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया है। खबर है कि यहां एक विमान पार्किंग के दौरान खंभे से टकरा गया। खास बात है कि हादसे के समय विमान यात्रियों से भरा हुआ था। हालांकि, राहत की बात है कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल, जांच की जा रही है कि हवाई पट्टी पर इस तरह की चूक क्यों हुई। एक दिन पहले ही तकनीकी खामी के चलते इंडिगो प्लेन डायवर्ट (IndiGo Plane Diverted) किया गया था।

द कश्मीर टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नवी मुंबई से श्रीनगर पहुंची एक IndiGo फ्लाइट विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS) के खंभे से टकरा गई थी। अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा विमान की पार्किंग के दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह हुआ है। अधिकारियों ने जानकारी दी है, ‘सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और किसी को चोटें नहीं आईं हैं।’ इस हादसे के बाद एयरपोर्ट के यातायात पर कोई असर नहीं हुआ है और विमानों की उड़ान सुचारू रूप से जारी है।

श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुंबई से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान पार्किंग के दौरान एक खंभे से टकरा गई। यह घटना सुबह करीब 9:02 बजे बे नंबर 06 पर हुई। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यात्रियों को सीढ़ियों की मदद से विमान से pic.twitter.com/CY0qWHjicx — Vijay Sinha (@VijaySi67156108) September 4, 2026

क्यों हुआ यह हादसा रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि 6E 225 (VT-NOG) को बे 6 पर पहुंचाया जा रहा था और उस दौरान विमान खंभे से टकरा गया। यह घटना सुबह 9 बजकर 2 मिनट के आसपास हुई है। अधिकारियों ने कहा, ‘जांच पूरी होने के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा और इस चरण पर कारण के बारे में कोई अंतिम बाद नहीं कही जा रही है।’

दूसरी फ्लाइट में पायलट हो गया बीमार दोहा से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो के एक विमान को पायलट के बीमार पड़ने के बाद गुरुवार को मस्कट की ओर मोड़ दिया गया। यह उड़ान (6ई 1302) ए321 विमान के जरिए संचालित की जा रही थी।

विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि चालक दल के सदस्यों में से एक को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होने के कारण दोहा से बेंगलुरु जाने वाली उड़ान को मस्कट की ओर मोड़ दिया गया।

विमानन कंपनी ने कहा कि विमान के मस्कट में उतरने के बाद संबंधित चालक दल के सदस्य का चिकित्सकीय दल ने उपचार किया और अब उनकी हालत बेहतर है। यात्रियों को बेंगलुरु पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक विमान और चालक दल की नई टीम की व्यवस्था की गई है।