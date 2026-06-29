Video-लखनऊ विकास नगर में महावीर इंटर कॉलेज स्कूल के पास जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग , दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर

लखनऊ। यूपी की राजधानी में सोमवार को लखनऊ के विकास नगर (Vikas Nagar) में महावीर इंटर कॉलेज (Mahavir Inter College) के पास जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। एहतियातन आसपास की दुकान कराई गई खाली दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। AC ब्लास्ट से विकासनगर कुर्सी रोड पर गोल्डन और श्रीराम बेकरी जलकर खाक।