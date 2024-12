VIDEO- Kia Syros लांच, भारत में 3 जनवरी से शुरू होगी बुकिंग, जानिए इसके डिजाइन और फीचर्स के बारे में

नई दिल्ली। किया ने भारत (Kia India) में अपनी नई एसयूवी सायरोस को आधिकारिक रूप से लांच कर दिया है, जो जल्द ही ग्लोबल बाजार में भी उपलब्ध होगी। इस SUV की बुकिंग 3 जनवरी, 2025 से शुरू होगी, और इसकी डिलीवरी फरवरी 2025 से शुरू होने की योजना है। किया के लिए यह पांचवीं एसयूवी है। इसे ‘नई किस्म की एसयूवी’ के रूप में पेश किया जा रहा है।

किया सायरोस (Kia Syros) का डिज़ाइन काफी अलग और प्रीमियम है। इसमें vertical LED DRLs, चंकी बम्पर और मजबूत फेस के साथ एक आकर्षक लुक दिया गया है। सायरोस को कंपनी के Design 2.0 फिलॉसफी के तहत तैयार किया गया है, जो पहले किया EV9 में देखने को मिला था। इसके अलावा, इसमें 17 इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और पीछे की ओर L-शेप्ड LED टेललाइट्स जैसे आकर्षक डिज़ाइन फीचर्स शामिल हैं।

पावरट्रेन और तकनीकी विशेषताएं

किया सायरोस (Kia Syros) में दो पावरट्रेन विकल्प होंगे—1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। पेट्रोल वेरिएंट 118 bhp और 172 Nm टॉर्क के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। वहीं, डीजल वेरिएंट 116 bhp और 250 Nm टॉर्क के साथ उपलब्ध होगा। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और अन्य सुरक्षा सुविधाएं भी दी गई हैं।

