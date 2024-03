Video: पुष्पा: द रूल्स से रश्मिका मंदाना का सेट से वीडियो लीक, रेड हॉट साड़ी में में दिखीं एक्ट्रेस

मुंबई: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की ‘पुष्पा: द रूल्स’ को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है. अब, फिल्म के सेट से अभिनेता की तस्वीरें जारी की गई हैं, जो हमें अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) पर हमारी पहली नज़र देती हैं। अब फैंस के लिए एक और खुशखबरी है.

‘पुष्पा 2’ में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का पहला गाना ‘श्रीवली’ भी हॉट टॉपिक बना और इसे देखने के बाद फैन्स का उत्साह दोगुना हो गया। पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का लुक हॉट टॉपिक बन गया है.

यह अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की भारत में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है. इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की बल्कि कई अवॉर्ड भी जीते. ‘पुष्पा’ के बाद ही रश्मिका का नाम बॉलीवुड में सुर्खियों में आया था। वहीं, इस फिल्म के सीक्वल से एक्ट्रेस की पहली उपस्थिति का एक वीडियो इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ था।

Wooohoooooo

Here is Srivalli's 1st look

Now the excitement to watch this film has increased further.

Teri Jhalak Asharfi @iamRashmika 🔥❤️#RashmikaMandanna ❤️pic.twitter.com/EsZEfMcXkS

