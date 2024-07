VIDEO: सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अंबानी के फंक्शन में सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ी शनाया कपूर

Shanaya Kapoor arguing with security guards: अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी (Anant Ambani and Radhika Merchant’s wedding) के मेहमानों की सूची में राजनेता, बॉलीवुड सितारे और क्रिकेट की दुनिया के कई प्रसिद्ध चेहरे शामिल थे। इस लिस्ट में कई स्टार किड्स थे जो एक अलग ही माहौल लेकर आए। यहां सबसे पहला नाम आता है अनन्या पांडे का।

आपको बता दे,वैसे तो शादी और रिसेप्शन के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसने हम सभी का ध्यान खींचा है. इवेंट से संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी शनाया कपूर का वीडियो इस समय चर्चा में है। वीडियो में शनाया को अनंत-राधिका की शादी के रिसेप्शन के दौरान एक सुरक्षा गार्ड के साथ बहस करते देखा जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सुरक्षा गार्ड जो शादी के सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए शानिया की जांच कर रहा था, उससे बहस करने लगा। शादी के मेहमानों की सूची में राजनेता, बॉलीवुड सितारे और क्रिकेट की दुनिया के कई मशहूर चेहरे शामिल थे।

In a video which has emerged today, Shanaya Kapoor seems upset with the guards and is allegedly scolding them for checking her bag. pic.twitter.com/EFRRY2zQjK

— CineScoop (@Cinescoop7) July 14, 2024