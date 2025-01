Viral Video-सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ मिले पीएम नरेंद्र मोदी से, इन दोनों की देखने लायक है जुगलबंदी

नई दिल्ली। नए वर्ष की शुरूआत पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) से मिलकर किया। दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) और नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन वीडियोज में दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के सामने गाना गाया। दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) का गाना सुनकर पीएम मोदी (PM Modi) खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया। इन दोनों की जुगलबंदी देखने लायक है।

पीएम मोदी (PM Modi) से कल नए वर्ष के अवसर पर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने मुलाकात की तो वहीं पीएम मोदी (PM Modi) के सामने दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने गाना भी गाया। दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने गुरू नानक पर एक गीत गाया। जिसे पीएम मोदी ने बड़े ध्यान से सुना, इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखी हुई टेबल पर हाथ से थाप देते हुए दिखाई दिए। दोनों की जुगलबंदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi से मिलने के बाद दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) ने आभार व्यक्त किया। और इसे साल की शुरूआत करने का शानदार तरीका बताया। पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी दोसांझ की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए उनकी मुलाकात को एक शानदार बातचीत बताया।

A great interaction with Diljit Dosanjh!

He’s truly multifaceted, blending talent and tradition. We connected over music, culture and more… @diljitdosanjh https://t.co/X768l08CY1

— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2025