मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कामजोंग में महिला की मौत, जारी है गोलीबारी

मणिपुर। मणिपुर के कामजोंग जिले के चस्साड गांव में बीते शुक्रवार रात कथित तौर पर एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद कुकी और नागा समूहों के बीच फायरिंग की खबर है। अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में जनादेश लागू कर दी है।

इस घटना की जांच के बाद मृतका की पहचान डोमखोनेई थौथांग के रूप में हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, वह गांव के स्वयंसेवकों की कथित गिरफ्तारी और हिरासत के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल थीं। बताया जा रहा है कि उन्हें रात करीब 9 बजे गोली लगी और करीब 9 बजकर 40 मिनट में उन्होंने दम तोड़ दिया। रिर्पोट के मुताबिक, उनके पति और पांच बच्चे हैं।

इस घटना में महिला की मौत के बाद इलाके में हालात और भी बिगड़ गए। वहीं कुकी और नागा सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी जारी रहने की खबर है। इसके अलावा हिंसा के दौरान कुछ घरों में आग लगाए जाने की भी सूचना सामने आई है। प्रशासन ने चस्साड पुलिस गेट जंक्शन के 400 मीटर के दायरे में BNSS की धारा 162 के तहत जनादेश लागू की है।

फिलहाल, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि महिला को गोली किसने मारी और घटना की पूरी परिस्थितियां क्या थीं? शुरुआती रिपोर्टों में अलग-अलग दावे सामने आए हैं और मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि कामजोंग में बढ़ती हिंसा ऐसे समय में सामने आई है, जब कुकी-नागा समुदायों के बीच तनाव पहले से बना हुआ है।