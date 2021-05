Viral Video: वैक्सीन का इंजेक्शन देख मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी लड़की, डॉक्टर बोली- दफा हो जाओ

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। रोजाना साढ़े तीन लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। इस बीच 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। ऐसे में इंजेक्शन से डरने वालों के भी वीडियो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की ने इंजेक्शन देखकर इतने नाटक किए कि आखिरकार डॉक्टर भी परेशान हो गईं और इंजेक्शन लगाने के बाद लड़की को दफा हो जाने को कह देती है।

ट्विटर पर लॉजिकल थिंकर नाम के यूजर ने ये वीडियो 3 मई को शेयर किया है, जिसके अब तक लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। साथ ही 7 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। साथ ही 3.4 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं।

18+Vaccination started. And look at our Bravehearts 😂😝😝 pic.twitter.com/Qu8JOocGPE

