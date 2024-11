Virat Kohli 36th Birthday : युवराज सिंह ने अलग अंदाज में किंग कोहली को दी जन्मदिन की बधाई; देखें वीडियो

Virat Kohli 36th Birthday : भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली आज अपना 36वां जन्मदिन माना रहे हैं। इस मौके पर कई दिग्गज क्रिकेटर्स और फैंस ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। भारत के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज युवराज सिंह ने एक वीडियो शेयर करके कोहली को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है।

दरअसल, युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये विराट कोहली को बढ़ी दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “जन्मदिन मुबारक हो किंग कोहली! सबसे बड़ी वापसी हमारी असफलताओं से होती है और दुनिया आपकी ठोस वापसी का बेसब्री से इंतजार करती है। आपने इसे पहले भी किया है और मुझे यकीन है कि आप इसे फिर से करेंगे। भगवान भला करे! ढेर सारा प्यार।”

युवराज ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में युवराज सिंह कहते हैं हैलो…इस पर विराट कोहली जवाब देते है- ‘मैं राजू बोल रहा…’ फिर युवी कहते हैं- ‘हां जी…’ कोहली कहते हैं- मैंनू पनीर चहिदा (मुझे पनीर चाहिए)… इसके बाद वीडियो में विराट के करियर से जुड़ी कुछ खास तस्वीरें नजर आ रही हैं। इस दौरान कुछ तस्वीरों और वीडियो क्लिप में युवराज और विराट साथ में नजर आ रहे हैं।

भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने भी विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ”जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक होनहार युवा प्रतिभा से लेकर हमारे समय के महानतम खिलाड़ियों में से एक तक की आपकी यात्रा किसी अभूतपूर्व से कम नहीं रही है। आपने हर जगह महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है। आपको प्रतिभा और आनंद के अनगिनत क्षणों की शुभकामनाएं। चमक बनाए रखना।’

Happy Birthday

Your journey from a promising young talent to one of the greatest players of our time has been nothing short of phenomenal. You've inspired aspiring cricketers everywhere to dream big, work hard, and believe in themselves.

Wishing tyou countless moments of… pic.twitter.com/3jeEhFueqA

