विराट कोहली पत्नी अनुष्का और बच्चों के साथ पहुंचे प्रेमानंद महाराज के दरबार; फॉर्म वापस पाने के लिए मिला ये मंत्र

Virat Kohli and Anushka Sharma in the Darbar of Premananda Maharaj: चैम्पियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) के लिए भारतीय टीम की घोषणा से पहले स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और दोनों बच्चों के साथ शुक्रवार को वृन्दावन के प्रसिद्ध संत के दरबार पहुंचे। इस दौरान विराट और अनुष्का ने प्रेमानंद महाराज (Saint Premananda Maharaj) के सामने सफलता और असफलता को लेकर अपनी जिज्ञासा रखी। वहीं, संत ने दोनों के सवाल का जवाब देते हुए उन्हें अभ्यास में लगे रहने का परामर्श दिया।

दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक साल पहले भी संत प्रेमानन्द महाराज (Saint Premananda Maharaj) के दर्शन करने के लिये आये थे। शुक्रवार को परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीहित राधा केली कुंज में अनुष्का ने प्रेमानन्द महाराज के दरबार में अपनी जिज्ञासा रखी। अनुष्का ने महाराज से कहा, “पिछली बार जब आई थी तब मन में कुछ सवाल थे, मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन पास में और जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ न कुछ सवाल कर लिये। तब मैं मन ही मन आपसे बात कर रही थी।”

इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, “हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, ये (विराट कोहली) पूरे भारत को एक खेल से प्रसन्नता दे रहे हैं। अगर ये (विराट) विजयी होते हैं तो हमारे पूरे भारत में पटाखे फूटते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है, ये क्या इनकी (विराट कोहली की) साधना नहीं है? ये भी इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास (Practice) में रहें और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास (Practice) को पुष्ट करें, भले ही वह खेल है।”

संत ने आगे कहा, “हमें अपने अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए, हमारे अभ्यास (Practice) में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए, तो इनके लिये यही साधना है।” उन्होंने कहा, “अपने-अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि यह परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं और हम संत भाव में रह रहे हैं। सेवा वो भी है और सेवा ये भी है।”

प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) ने कहा, “इनको (विराट कोहली को) भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रबलता पूर्वक संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवत की सेवा ही कहलाई जाएगी।” सफलता-असफलता के सवाल पर उन्होंने कहा, “कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 एक ग्रुप में हैं तो कइयों का प्रारब्ध उसमें जुड़ा होता है। आपके अभ्यास में कमी नहीं है, लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अगर उसमें असुर प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है तो आपका अभ्यास प्रबल होने पर भी आपको हारजनित दुख देखना पड़ेगा।”

संत ने कहा, “अभ्यास (Practice) की कमी न होने पर भी प्रारब्ध भेद कर देता है। अभ्यास और प्रारब्ध दोनों पूर्ण हैं तो विजय की प्राप्ति निश्चित है। असफलता में रहने के लिये भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन यह काम बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता (Failure) में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिये भगवान क्षमता देते हैं, असफलता सदैव नहीं रहेगी।”

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) से प्रेम भक्ति मांगी। इस पर संत ने कहा, “यह तो और अच्छी बात है। बहुत बहादुर हैं ये लोग वरना संसार में यह सम्मान प्राप्त करने पर भक्ति की ओर मुड़ पाना कठिन होता है। तब अनुष्का ने कहा कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है।