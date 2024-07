Video: लन्दन में श्री राम भक्ति में डूबे दिखे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वायरल हुआ वीडियो

Virat Kohli and Anushka Sharma were seen immersed in devotion: पिछले कुछ समय से यह अफवाह चल रही है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से लंदन चले जाएंगे. अब हाल ही में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का इंग्लैंड से एक नया वीडियो वायरल हुआ. पिछले हफ्ते, अनुष्का और विराट को ब्रिटिश शहर में एक प्रार्थना सभा में देखा गया था. इस वीडियो में दोनों भगवान को भोग लगाते और पूजा-अर्चना में लगे नजर आ रहे हैं. विराट अनुष्का बात करते नजर आए.

एक क्षण बाद, उन्होंने विराट को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखा. इसके अलावा विराट को अनुष्का के साथ ‘श्री राम, जय राम’ गाते हुए भी देखा गया. हालांकि, दोनों को यहां मशहूर हस्तियों की तरह देखे बिना प्रतिबद्ध और उत्साही के रूप में देखा गया. जहां विराट ने कैजुअल टी-शर्ट, चश्मा और टोपी पहनी थी, वहीं अनुष्का कीर्तन में सिंपल टी-शर्ट पहने नजर आईं.

Bhagwan naam mein magan apne king virat kohli.. the reason for his new found maturity and focus.. pic.twitter.com/TAO07sAus8 — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 15, 2024

वीडियो में विराट और अनुष्का कैजुअल टी-शर्ट, चश्मा और टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं. प्रशंसकों को संदेह है कि यह जोड़ा स्थायी रूप से ब्रिटेन चला जाएगा क्योंकि वे देश में अधिक समय बिताते हैं. 2023 की शुरुआत में विराट ने लंबा ब्रेक लिया था. इसके बाद विराट और वामिका को एक साथ समय बिताते हुए भी देखा गया.अनुष्का शर्मा ने अपनी गर्भावस्था के कई महीने लोगों की नजरों से दूर लंदन में बिताए.

इसलिए, यह अनुमान लगाया गया है कि अकाई का जन्म लंदन में हुआ होगा. हालांकि, विराट और अनुष्का ने अभी तक इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का शर्मा आने वाली फिल्म चकदा एक्सप्रेस में नजर आएंगी. यह फिल्म क्रिकेटर गोलन गोस्वामी के जीवन पर एक बायोपिक है. इस फिल्म से अनुष्का छह साल बाद वापसी कर रही हैं.