हॉलीवुड इंडस्ट्री में फैली शोक की लहर, ‘ए वूमन अंडर द इन्फ्लुएंस’ एक्ट्रेस जेना रोलैंड्स का निधन

Gena Rowlands passed away: एक्ट्रेस जेना रोलैंड्स ‘ए वूमन अंडर द इन्फ्लुएंस’ में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, और ‘द नोटबुक’ में अभिनय किया, का कैलिफोर्निया के इंडियन वेल्स में उनके घर पर निधन हो गया। एक्ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार, उनका 94 साल की उम्र में निधन (Died at the Age of 94) हो गया। उनके बेटे के एजेंट के कार्यालय ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की।

जून में, निक कैसवेट्स, जिन्होंने ‘द नोटबुक’ में अपनी मां का निर्देशन किया था, ने शेयर किया कि तीन बार एमी विजेता और दो बार ऑस्कर नामांकित होने वाली अभिनेत्री को अल्जाइमर का पता चला था। 1974 के नाटक ‘ए वूमन अंडर द इन्फ्लुएंस’ में मेबल लॉन्गहेट्टी के रूप में रोलैंड्स की भूमिका, उनके लिए लिखी गई और उनके पति जॉन कैसवेट्स द्वारा निर्देशित, ने अभिनेत्री को उनके दो अकादमी पुरस्कार नामांकनों में से पहला दिलाया।

वैराइटी के अनुसार, दूसरा नामांकन ‘ग्लोरिया’ के लिए था, जिसे उनके पति ने ही निर्देशित किया था। नवंबर 2015 में, उन्हें उनके शानदार करियर के सम्मान में वार्षिक गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



“इतने लंबे समय तक काम करना? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहूँगी,” उन्होंने इवेंट से पहले वैराइटी से कहा, ‘ए वूमन अंडर द इन्फ्लुएंस’, साथ ही ‘फेसेस’, ‘ओपनिंग नाइट’ और कैसवेट्स द्वारा निर्देशित अन्य ड्रामा से परिचित, ज़ोरदार, गले से निकली हंसी में।