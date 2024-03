इंडस्ट्री में फैली शोक की लहर, फेमस फिल्म निर्माता धीरजलाल शाह का निधन

Dheeraj Lal Shah passes away: मशहूर फिल्म निर्माता (film producer)धीरजलाल शाह का निधन (death)हो गया है। उनके भाई हसमुख शाह (Hasmukh Shah)ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि पिछले काफी समय से मुंबई (Mumbai)के एक अस्पताल में उनका इलाज (his treatment in the hospital)चल रहा था और इलाज के दौरान सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली।

आपको बता दें, धीरजलाल शाह ने सनी देओल की फिल्म ‘द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई’ का निर्माण किया था। अक्षय कुमार की हिट फ्रेंचाइजी ‘खिलाड़ी’ और अजय देवगन की फिल्म ‘विजयपथ’ पर पैसे लगाए थे।

हसमुख शाह ने बताया, ‘उन्हें कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद से ही उनके फेफड़ों में समस्या रहने लगी। 20 दिन पहले जब उनका स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगा तब हमने उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया।’ बता दें, फिल्म निर्माता का अंतिम संस्कार आज मुंबई में होगा।