दुबई से कैसे हुआ संसदीय लॉगिन का प्रयोग? निशिकांत दुबे का महुआ मोइत्रा पर एक और निशाना

नई दिल्ली। ​तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उन पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप भाजपा सांसद ने लगाया है। इसके साथ ही कई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में कार्रवाई कर उन्हें निलंबित किए जाने की मांग की है। हालांकि, महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद पर ही निशाना साधा था।

दरअसल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाय था। एक बार फिर निशकांत दुबे ने टीएमसी सांसद के संसदीय लॉगिन आईडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा सांसद ने, टीमएसी सांसद का बिना नाम लिए कहा कि, जब वो भारत में थी तो उनका लॉगिन आईडी दुबई से इस्तेमाल किया जा रहा था।

निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि, कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई से संसद के आईडी खोले गए, उस वक़्त कथित सांसद भारत में ही थे। प्रधानमंत्री, वित्त विभाग और केंद्रीय एजेंसियों सहित पूरी भारत सरकार इस एनआईसी का प्रयोग करती है। साथ ही उन्होंने कहा, क्या तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्ष को अभी भी राजनीति करनी है? लोग निर्णय लेंगे। हालांकि, उन्हें सीधे तौर पर मोइत्रा का नाम लेते हुए पोस्ट में वह बचते दिखाई दिए।

I welcome answering questions to CBI & Ethics Committee (which has absolute majority of BJP members) if & when they call me. I have neither time nor interest to feed a Adani-directed media circus trial or answer BJP trolls.

I am enjoying Durga Puja in Nadia.

Shubho Sashthi .

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 20, 2023