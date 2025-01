How to make Kadhai Paneer Masala at home: पनीर बनाते समय करती हैं बाजार के रेडीमेड मसालों का इस्तेमाल, तो घर में ऐसे बनाएं कढ़ाई पनीर मसाला

How to make Kadhai Paneer Masala at home: अधिकतर लोग घर में कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाने के लिए मार्केट का रेडीमेड मसालों का इस्तेमाल करते है। आज हम आपको घर में ही कढ़ाई पनीर मसाला बनाने का तरीका बताने जा रहे है। जिसे आप बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते है।

इसे कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते है। ताकि जब आप चाहे इसे कढ़ाई पनीर बनाना हो तो बस मसाले को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते है घर में कढ़ाई मसाला बनाने का तरीका।

घर में कढ़ाई पनीर मसाला पाउडर बनाने के लिए जरुरी सामग्री

– धनिया पाउडर: 2 टेबलस्पून

– जीरा पाउडर: 1 टीस्पून

– कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 टेबलस्पून (स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

– हल्दी पाउडर: 1/2 टीस्पून

– धनिया के बीज (कुचला हुआ): 1 टीस्पून

– गरम मसाला पाउडर: 1/2 टीस्पून

– शाही जीरा (काले जीरे) पाउडर: 1/4 टीस्पून

– दालचीनी पाउडर: 1/4 टीस्पून

– इलायची पाउडर: 1/4 टीस्पून

– कसूरी मेथी पाउडर: 1/2 टीस्पून

– लौंग पाउडर: 1/4 टीस्पून

– काली मिर्च पाउडर: 1/2 टीस्पून

– गरम तेल या घी (वैकल्पिक, भूनने के लिए): 1 टेबलस्पून

घर में कढ़ाई पनीर मसाला पाउडर बनाने का तरीका

1. सभी मसालों को भूनना:

1. एक कढ़ाई में बिना तेल के सभी सूखे मसालों को डालें: धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया के बीज, गरम मसाला पाउडर, शाही जीरा पाउडर, दारचीनी पाउडर, इलायची पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर, लौंग पाउडर, और काली मिर्च पाउडर।

2. इन मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भूनें, ताकि उनका खुषबू और स्वाद बाहर आ जाए (1-2 मिनट)। ध्यान रखें कि मसाले जलें नहीं।

2. मसाले को ठंडा करना:

1. जब मसाले अच्छे से भून जाएं, तो गैस से उतारकर उन्हें ठंडा होने दें।

3. *पाउडर बनाना:

1. ठंडा होने के बाद, सभी भुने हुए मसालों को एक मिक्सी या ग्राइंडर में डालकर अच्छे से पीस लें, ताकि यह एक मुलायम पाउडर बन जाए।

4. *स्टोर करना:

1. तैयार कढ़ाई पनीर मसाला पाउडर को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। यह मसाला पाउडर 2-3 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।

– इस कढ़ाई पनीर मसाला पाउडर को कढ़ाई पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

– आप इसे कढ़ाई मिक्स वेज, कढ़ाई शिमला मिर्च, या अन्य किसी पंजाबी डिश में भी डाल सकते हैं।

– यह मसाला पाउडर ग्रेवी वाली डिश में एक बेहतरीन स्वाद और खुशबू जोड़ता है।