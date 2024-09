why does Lord Ganesha like Modak: गणेश जी को क्यों लगाया जाता है मोदक का भोग, जानें इसे घर में बनाने का तरीका

why does Lord Ganesha like Modak: इस साल 7 सिंतबर को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। पूरे देश में गणेश पूजा को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। घरों में गणेश जी की प्रतिमा को अपने घरों में स्थापित किया जाता है दस दिनों तक पूजा अर्चना आदि किया जाता है।दस दिन तक गणेश भगवान को उनके फेवरेट पकवानों का भोग लगाया जाता है।

अंतिम दिन विर्सजित करके अगले साल फिर से जल्दी आने की कामना की जाती है। गणेश जी का फेवरेट भोग मोदक है। आज हम आपको घर में मोदक बनाने का तरीका बताने जा रहे है। जिसे आप अपने हाथों से बनाकर भोग लगा सकती है। तो चलिए जानते हैं इसकी रेसिपी।

जब परशुराम जी के वार से गणपति का दांत टूट गया तो उन्हें भोजन ग्रहण करने में कापी दिक्कत आने लगी. तब माता पार्वती ने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मुलायम मोदक बनाए. मोदक खाने से गणपति बहुत खुश हुए, तभी से ये उनका प्रिय व्यंजन हो गया.

काजू मोदक बनाने के लिए जरुरी सामग्री

1 कप काजू,

आधा कप चीनी

थोड़ा सा दूध

भरने के लिए पिस्ता

दूध में डूबा केसर

साँचा

काजू मोदक बनाने का ये है तरीका

काजू मोदक बनाने के लिए सबसे पहले काजू को हलकी आंच पर भून लें।अब उसके बाद काजू को एकदम बारीक पीस लें। अब काजू के पाउडर में आधा कप चीनी पाउडर डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें दूध डालकर इन्हें तरह से गूँथ लें।

अब छोटी सी लोई लें और उसे सांचे में डालें। मिश्रण के अंदर एक पिस्ता डालें। सांचे को दबाएं। अपाक काजू का मोदक तैयार है।अब पूजा की थाली में मोदक रखें और दूध में डूबे केसर से को मोदक के ऊपर रखें।