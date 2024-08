IPL 2025 में शिखर धवन खेलते दिखेंगे या नहीं? जानिए गब्बर का क्या है फैसला

Will Shikhar Dhawan play in IPL 2025 or not? : क्रिकेट जगत में ‘गब्बर’ के नाम से मशहूर भारत के स्टार बैटर शिखर धवन ने 24 अगस्त की सुबह इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। धवन का भारत के लिए घर पर नहीं बल्कि विदेशी सरजमीं पर भी रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। हालांकि, लंबे समय से भारतीय टीम में जगह न मिलने को धवन के संन्यास की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसी बीच बाएं हाथ के बैटर धवन के फैंस में यह भी सवाल है कि संन्यास के बाद वह आईपीएल 2025 में खेलते दिखेंगे या नहीं?

दरअसल, शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, जिसका मतलब है कि वह रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी जैसे-जैसे घरेलू आयोजनों समेत में आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल की गिनती घरेलू टी20 टूर्नामेंट में की जाती है जिसे आईसीसी की तरफ से भी घरेलू टी20 लीग की मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा, शिखर धवन की आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये साफ कर दिया है कि वह आईपीएल के अगले सीजन में खेलते हुए नहीं दिखेंगे।

पंजाब किंग्स ने धवन का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आपको हैप्पी रिटायरमेंट। हम सभी आपके जीवन की अगली पारी को देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।” बता दें कि आईपीएल में शिखर धवन ने साल 2008 में जहां दिल्ली कैपिटल्स (दिल्ली डेयरडेविल्स) टीम की तरफ से आईपीएल डेब्यू किया था और वह मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का भी हिस्सा रहे हैं। धवन ने पिछला सीजन पंजाब किंग्स के लिए खेला था।

𝐑𝐮𝐧𝐬, 𝐭𝐫𝐨𝐩𝐡𝐢𝐞𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬! 🥹

Happy retirement, 𝐆𝐚𝐛𝐛𝐚𝐫! Can't wait to see you 𝐭𝐡𝐢𝐠𝐡-𝐟𝐢𝐯𝐞 your way into the next innings of life! ❤️🕺#ShikharDhawan #SaddaPunjab #PunjabKings pic.twitter.com/8SoBzMGJAR

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) August 24, 2024