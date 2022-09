Gautam Adani Created History : गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स

Gautam Adani World Second Richest Person: भारत के अरबपति गौतम अडानी (Gautam Adani) दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए (World Second Richest Person) हैं। अब दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट (List of Top 10 Billionaires in The World) में एलन मस्क (Elon Musk) के बाद अब गौतम अडानी (Gautam Adani) ही हैं।