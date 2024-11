भारत में X बना नंबर-1 न्यूज एप, एलन मस्क ने किया कंफर्म

नई दिल्ली। अमेरिका के प्रमुख उद्योगपति एलन मस्क (Elon Musk) ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि एक्स भारत में नंबर-1 न्यूज एप (X Became the Number 1 News app in India) बन गया है। यह पहला मौका है जब कोई सोशल मीडिया एप, नंबर-1 न्यूज एप के रूप में इस तरह ऊपर आया है। एलन मस्क (Elon Musk) ने भी एक पोस्ट शेयर करते हुए इसकी पुष्टि की है।

𝕏 is now #1 for news in India! https://t.co/beLobq1Dfo — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2024

दरअसल एपल के एप स्टोर पर भारत में न्यूज कैटेगरी में X पहले नंबर पर पहुंच गया है जिसके बाद इसे एपल के एप स्टोर पर नंबर-1 न्यूज एप घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एपल एप स्टोर या गूगल प्ले-स्टोर (Google Play Store) पर एप के डाउनलोड्स और सर्चेज के आधार पर एप की रैंकिंग कम या ज्यादा होती रहती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान X की लोकप्रियता में उछाल

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Election) में जीत के साथ X पर इंगेजमेंट में बड़ा इजाफा हुआ। ट्रंप को एलन मस्क ने चुनाव में खुलकर सपोर्ट किया जिसका फायदा उनके प्लेटफॉर्म एक्स को भी हुआ। मस्क ने चुनाव के दौरान प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हुए अपडेट्स साझा किए और यूजर्स के साथ बातचीत की जिससे X पर पिक टाइम एक्टिविटी दर्ज की गई।

टूटे सारे रिकॉर्ड

X पर चुनाव के दिन 434.1 बिलियन यूजर प्रति सेकेंड्स का नया रिकॉर्ड बना जो कि जुलाई 2024 में दर्ज 417 बिलियन यूजर प्रति सेकंड्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया, हालांकि ये आंकड़े एलन मस्क और उनकी टीम द्वारा साझा किए गए हैं और इसे किसी थर्ड पार्टी स्वतंत्र एजेंसी ने वेरिफाई नहीं किया है।