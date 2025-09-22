मलयालम अभिनेता की बढ़ी मुश्किले, कक्कनाड कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का दिया आदेश

नई दिल्ली। मलयालम अभिनेता उन्नी मुकुंदन (Malayalam actor Unni Mukundan) कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कक्कनाड न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट (Kakkanad Judicial First Class Magistrate Court) ने उन्हें उनके पूर्व मैनेजर विपिन कुमार के साथ मारपीट करने के मामले में 27 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा है। यह समन पुलिस की उस जांच के बाद आया है जिसमें लगभग दस मिनट के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मोबाइल टावर लोकेशन डेटा सहित पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए थे। इससे पहले, कुछ मीडिया संस्थानों ने झूठा दावा किया था कि मारपीट या सीसीटीवी फुटेज का कोई सबूत नहीं है। हालांकि, पुलिस जांच में स्पष्ट सबूतों के साथ शिकायत की पुष्टि हुई। उन पर धारा 115(2), 126(2), 296(B), 351(2), और 324(4) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, जो पीड़ित के फ्लैट परिसर में नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रवेश करने, पूर्व नियोजित हमला, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों से संबंधित है।

उन्नी मुकुंदन इस समय जमानत पर बाहर है। इससे पहले विपिन की शिकायत के जवाब में, उन्नी मुकुंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने विपिन कुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होने यह भी कहा था कि अगर यह साबित हो गया कि वे अभिनय छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपिन उनके मैनेजर नहीं थे। कोच्चि में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकुंदन ने स्पष्ट किया कि कोई शारीरिक हमला नहीं हुआ था और विवाद को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह हमले का मामला नहीं है। कोई शारीरिक हिंसा नहीं हुई। अभिनेता ने कहा कि एक दोस्त की तरह मैं केवल विपिन से यह पूछना चाहता था कि वह मेरे बारे में नकारात्मक क्यों बोल रहा था। गर्म बहस के दौरान मैंने उसका धूप का चश्मा फेंक दिया- यह सच है। लेकिन कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ। इस मुद्दे को फिल्म कर्मचारी महासंघ केरल (Film Employees Federation Kerala) और एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (Association of Malayalam Movie Artistes) ने संबोधित किया। जिन्होंने दोनों पक्षों के साथ एक संयुक्त चर्चा की। विपिन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, उन्नी मुकुंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावे तथ्यात्मक रूप से गलत पाए गए। FEFKA के महासचिव बी उन्नीकृष्णन और AMMA के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट किया था।