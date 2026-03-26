सोशल मीडिया की लत से जुड़े ऐतिहासिक मामले में बड़ा फैसला, Meta और YouTube पर 3 मिलियन डॉलर की एक्सट्रा पेनल्टी

Social Media Addiction : युवाओं में सोशल मीडिया की लत दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। कई देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने का फैसला किया है। इस बीच, कैलिफ़ोर्निया में बुधवार को जूरी ने सोशल मीडिया की लत से जुड़े ऐतिहासिक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें Meta और YouTube पर 3 मिलियन डॉलर की एक्सट्रा पेनल्टी भुगतान की सिफ़ारिश की गयी है।

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, मेटा और यूट्यूब को एक 20 वर्षीय महिला को लाखों डॉलर का हर्जाना देना होगा, क्योंकि जूरी ने फैसला सुनाया है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता मेटा और यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वे युवा उपयोगकर्ताओं को उनकी भलाई की परवाह किए बिना लत लगा लें।

कैलिफ़ोर्निया में बुधवार को जूरी द्वारा सुनाए गए इस अपनी तरह के पहले मुकदमे का फैसला, सोशल मीडिया कंपनियों पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने वाले हजारों ऐसे ही मुकदमों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। वादी, जिसे उसके शुरुआती अक्षरों KGM से जाना जाता है, ने मुकदमे के दौरान गवाही दी कि वह बचपन में सोशल मीडिया की आदी हो गई थी और इस लत ने उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा दिया। 40 घंटे से अधिक के विचार-विमर्श के बाद, जूरी के अधिकांश सदस्यों ने सहमति जताते हुए उसे 3 मिलियन डॉलर का हर्जाना दिया।

जूरी ने बाद में कंपनियों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को नुकसान पहुंचाने में दुर्भावना, उत्पीड़न या धोखाधड़ी का कार्य करने का फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त 3 मिलियन डॉलर के दंडात्मक हर्जाने की सिफारिश की। हर्जाने की राशि तय करने का अंतिम अधिकार न्यायाधीश के पास है। इस हफ़्ते Meta के ख़िलाफ़ यह दूसरा फ़ैसला है; इससे पहले न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने यह तय किया था कि कंपनी राज्य के क़ानून का उल्लंघन करते हुए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुक़सान पहुँचाती है।

Instagram और Facebook की पैरेंट कंपनी Meta और Google के स्वामित्व वाले YouTube ने इस फ़ैसले से असहमति जताते हुए बयान जारी किए और अपने कानूनी विकल्पों को आज़माने की बात कही है, जिनमें अपील करना भी शामिल है। Google के प्रवक्ता Jose Castañeda ने कहा कि यह फ़ैसला YouTube को ग़लत तरीके से पेश करता है, “जो एक ज़िम्मेदारी से बनाया गया स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, न कि कोई सोशल मीडिया साइट।” Meta के एक प्रवक्ता ने कहा कि किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य “बेहद जटिल है और इसे किसी एक ऐप से नहीं जोड़ा जा सकता।”

विलानोवा यूनिवर्सिटी में कानून के एसोसिएट प्रोफेसर पीटर ओर्मरोड ने इस फैसले को “एक बहुत बड़ी घटना” बताया, लेकिन यह भी कहा कि यह “एक बहुत लंबी कहानी का बस एक कदम” है और उन्हें उम्मीद नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म्स में तुरंत कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि यह कोई पक्की जीत है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है, तब जाकर कहीं आपको वैसा कोई ‘मास्टर सेटलमेंट’ (बड़ा समझौता) देखने को मिलेगा, जैसा कि अक्सर तंबाकू और ओपिओइड से जुड़े मुकदमों में देखने को मिलता है।” ओर्मरोड ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स के काम करने के तरीके में इस तरह का कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए, मेटा और YouTube को शायद अपील और दूसरे ‘बेलवेदर ट्रायल’ (यानी टेस्ट केस) में अपनी कानूनी दलीलें हारनी पड़ेंगी, या फिर इस तरह के और भी मामले उनके खिलाफ जाने होंगे।

जूरी ने यह तय किया कि Meta और YouTube अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म के डिज़ाइन या संचालन में लापरवाह थे, और यह लापरवाही वादी को नुकसान पहुँचाने में एक अहम वजह थी।उन्होंने यह भी तय किया कि हर कंपनी जानती थी कि जब उनके प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कोई नाबालिग करता है, तो वे खतरनाक हो सकते हैं; और वे इस बात पर सहमत थे कि वे इस खतरे के बारे में ठीक से चेतावनी देने में नाकाम रहे, जिससे वादी को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा।

हर प्रतिवादी के खिलाफ़ हर दावे पर 12 में से सिर्फ़ नौ जूरी सदस्यों को सहमत होना था। दो जूरर लगातार बाकी 10 जूरी सदस्यों से इस बात पर असहमत रहे कि क्या कंपनियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन जूरी के ज़्यादातर सदस्यों ने हर कंपनी के खिलाफ़ सभी सात दावों पर सहमति जताई। जूरी सदस्यों ने यह भी फ़ैसला किया कि KGM—या Kaley, जैसा कि उसके वकीलों ने मुक़दमे के दौरान उसे पुकारा था—को हुए नुकसान के लिए Meta की ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। जूरी ने कहा कि Meta ने 70% ज़िम्मेदारी उठाई, जबकि YouTube ने बाकी 30% ज़िम्मेदारी निभाई। यह बँटवारा 30 लाख डॉलर के दंडात्मक हर्जाने के बंटटवारे में भी दिखा, जिसमें जूरी ने Meta से 21 लाख डॉलर और YouTube से 9 लाख डॉलर देने का फ़ैसला किया।

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में Meta और YouTube ही दो बचे हुए प्रतिवादी थे। TikTok और Snap ने ट्रायल शुरू होने से पहले ही समझौता कर लिया था। एक जूरी सदस्य, जिसे अपना पूरा नाम बताने में सहज महसूस नहीं हो रहा था, ने कोर्टरूम के बाहर रिपोर्टरों से कहा कि Mark Zuckerberg की गवाही, और जिस तरह से उन्होंने “अपनी बात को बार-बार बदला,” वह जूरी को “ठीक नहीं लगी।”

उन्होंने यह भी कहा कि वे 6 मिलियन डॉलर के हर्जाने पर सहमत हुए, भले ही कुछ जूरर ज़्यादा रकम देने के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि अकेले वादी को एक ही बार में इतनी बड़ी रकम देना ठीक नहीं होगा। लेकिन जूरी फिर भी चाहती थी कि कंपनियाँ यह समझें कि उन्हें उनके तौर-तरीके स्वीकार्य नहीं लगे। उन्होंने कहा, “हम चाहते थे कि उन्हें इसका एहसास हो।”