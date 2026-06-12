  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. Facebook servers down: फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक हुआ ठप, यूजर्स को उठानी पड़ रही परेशानी

Facebook servers down: फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक हुआ ठप, यूजर्स को उठानी पड़ रही परेशानी

मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम शुक्रवार देर शाम अचानक ठप गया। फेसबुक और इंस्टग्राम पर लॉगिन नहीं हो रहा है और न ही कोई पोस्ट शेयर हो रही है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Facebook servers down: मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम शुक्रवार देर शाम अचानक ठप गया। फेसबुक और इंस्टग्राम पर लॉगिन नहीं हो रहा है और न ही कोई पोस्ट शेयर हो रही है। इसके कारण यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म्स के होम पेज पर यूजर्स को नई पोस्ट नहीं दिख रही है। साथ ही, कई यूजर्स बार-बार पेज क्रैश होने की शिकायत भी कर रहे हैं।

पढ़ें :- वोडाफोन आइडिया और Meta के बीच बड़ी डील : WhatsApp, Facebook और Instagram पर SMV सुविधाएं शुरू

फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को उनकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन भी नहीं दिख रही है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक कई यूजर्स ने पेज क्रैश होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। हालांकि, अभी ये समस्या फेसबुक और इंस्टग्राम के मोबाइल एप्स में नहीं आई है। वहीं, अभी तक कोई अधिकारिक बयान भी नहीं आया है लेकिन यूजर्स इसको लेकर काफी परेशान ​दिख रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Facebook servers down: फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक हुआ ठप, यूजर्स को उठानी पड़ रही परेशानी

Facebook servers down: फेसबुक और इंस्टाग्राम अचानक हुआ ठप, यूजर्स को उठानी...

एलन मस्क ने रचा इतिहास: पूरा किया एक ट्रिलियन का सफर, कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा हुई संपत्ति

एलन मस्क ने रचा इतिहास: पूरा किया एक ट्रिलियन का सफर, कई...

Kitchen Humanoid (AI) Robot Training : किचन ह्यूमनॉइड (AI)रोबोट को ट्रेनिंग दे रहीं है महिलाएं ,  घंटे के मिल रहे रुपए

Kitchen Humanoid (AI) Robot Training : किचन ह्यूमनॉइड (AI)रोबोट को ट्रेनिंग दे...

Insta360 का कंटेंट क्रिएटर को एक बड़ा तोहफा, डिटैचेबल 2-इंच OLED टचस्क्रीन के साथ 50MP Sony LYT-900 लेंस वाला गिंबल कैमरा लॉन्च

Insta360 का कंटेंट क्रिएटर को एक बड़ा तोहफा, डिटैचेबल 2-इंच OLED टचस्क्रीन...

Xiaomi 17T sale :  शाओमी 17T की सेल शुरू ,  मिल रहा खास ऑफर, जानें छूट

Xiaomi 17T sale :  शाओमी 17T की सेल शुरू ,  मिल रहा...

Xiaomi 17T: 5ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाला Xiaomi 17T की बिक्री शुरू, जानें कीमत और ऑफर्स

Xiaomi 17T: 5ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाला Xiaomi 17T की बिक्री शुरू,...