  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Weather : पश्चिमी यूपी में आज बढ़ेगी बादलों की सक्रियता, पड़ेंगी फुहारें, जारी रहेगा पारे में उतार-चढ़ाव

UP Weather : पश्चिमी यूपी में आज बढ़ेगी बादलों की सक्रियता, पड़ेंगी फुहारें, जारी रहेगा पारे में उतार-चढ़ाव

यूपी के मौसम में गुरुवार से बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार 26 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से गुरुवार देर शाम पश्चिमी यूपी (Western UP) में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार 27 मार्च को इसका असर पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के मौसम में गुरुवार से बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार 26 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से गुरुवार देर शाम पश्चिमी यूपी (Western UP) में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार 27 मार्च को इसका असर पूर्वी यूपी तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर मार्च का आखिरी सप्ताह बूंदाबांदी और तापमान में उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। बुधवार को प्रदेश में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ा और कई जगह सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ।

पढ़ें :- यूपी में मौसम का यू-टर्न, इन जिलों में मंगलवार से होगी बारिश, चलेंगी तेज हवाएं

27 मार्च से विक्षोभ का असर

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Meteorological Centre) , लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह (Atul Kumar Singh, Senior Scientist, Lucknow) ने बताया कि 27 मार्च को विक्षोभ के असर से पश्चिमी यूपी से बूंदाबांदी की शुरुआत होगी और इसका असर पूर्वी तक पहुंचेगा। वहीं 29 मार्च को सक्रिय हो रहे विक्षोभ की तीव्रता अधिक आंकी जा रही है। इसके असर से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। साथ ही तापमान में दोबारा बड़ी गिरावट आएगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Groundwater Turns Toxic : CSIR-IITR की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, वाराणसी, उन्नाव, अमरोहा समेत पूर्वी यूपी के पानी में मिला यूरेनियम

Groundwater Turns Toxic : CSIR-IITR की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, वाराणसी,...

उत्तर प्रदेश: लखनऊ-देवरिया-सुल्तानपुर-गोंडा में पेट्रोल पंपों पर भीड़, अफवाह से मची अफरा-तफरी , गोरखपुर DM और SSP सड़क पर उतरें

उत्तर प्रदेश: लखनऊ-देवरिया-सुल्तानपुर-गोंडा में पेट्रोल पंपों पर भीड़, अफवाह से मची अफरा-तफरी...

वित्तीय वर्ष समाप्त होने में छह दिन शेष, 40 फीसदी नहीं खर्च हो पाया बजट , एक कार्यदिवस में पूरा बजट इस्तेमाल करना विभागों के लिए बना टेढ़ी खीर

वित्तीय वर्ष समाप्त होने में छह दिन शेष, 40 फीसदी नहीं खर्च...

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे अयोध्या, राहुल गांधी कब आएंगे? पूछने पर दिया ये जवाब

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे अयोध्या, राहुल गांधी कब आएंगे? पूछने पर...

UP Weather : पश्चिमी यूपी में आज बढ़ेगी बादलों की सक्रियता, पड़ेंगी फुहारें, जारी रहेगा पारे में उतार-चढ़ाव

UP Weather : पश्चिमी यूपी में आज बढ़ेगी बादलों की सक्रियता, पड़ेंगी...

घर के पास है PNG पाइपलाइन, तो लेना होगा कनेक्शन , तीन महीने का नोटिस के बाद नहीं लिया तो बंद होगी LPG की सप्लाई

घर के पास है PNG पाइपलाइन, तो लेना होगा कनेक्शन , तीन...