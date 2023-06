1920 Horrors Of The Heart Trailer Out: अविका गौर की डेब्यू फिल्म ‘1920 हॉरर ऑफ द हार्ट’ का ट्रेलर देख कांप जाएगी रूह

1920 Horrors Of The Heart Trailer Out: 1920 – हॉरर्स ऑफ द हार्ट जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. अविका गौर अपने पिता के कहने पर बदला लेने के मिशन पर निकल पड़ती हैं। एक बार फिर बड़े पर्दे पर हॉरर की वापसी हो रही है।

विक्रम भट्ट 1920 – हॉरर्स ऑफ द हार्ट के साथ पर्दे पर एक नया डर लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। 2 मिनट 23 सेकंड के ट्रेलर में अविका गौर एक पीड़ित बेटी के रूप में दिखाई देती हैं, जो कृष्णा भट्ट की 1920 – हॉरर्स ऑफ द हार्ट में अपने माता-पिता से बदला लेने के मिशन पर निकलती है।

वह अपने पिता के कपड़ों पर एक-एक करके परिवार के सभी सदस्यों से बदला लेती है, लेकिन उस बदले की खुशी को महसूस नहीं कर पाती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें एक दुष्ट आत्मा अपने नापाक इरादों से मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाती है और फिर शुरू होती है डर की असल कहानी. यह फिल्म 23 जून, 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी।