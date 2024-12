IND vs AUS: एडिलेड टेस्ट से पहले एलेक्स कैरी ने कुरेदा टीम इंडिया का पुराना जख्म; कहा- मैंने मौका मिस कर दिया

IND vs AUS 2nd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर से एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जाएगा। यह वही मैदान है, जहां चार साल पहले भारत के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी के ताजा बयान ने भारत के जख्मों को ताजा कर दिया है।

दरअसल, एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में भारत और ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार दिसंबर 2020 में भिड़े थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच की दूसरी पारी में भारत 36 रनों पर ऑल आउट (India all out on 36) हो गया था। अब ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी (Alex Carey) ने इस हार को लेकर तंज़ कसा है। कैरी ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय पारी जल्द सिमट गई, जिसे मिस कर दिया।

कैरी ने एडिलेड मीडिया से मंगलवार को कहा, ”क्रिकेट के इतिहास में कई बेहतरीन दिन रहे हैं लेकिन हम दोबारा ऐसा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे एक प्रोसेस और प्लान के साथ उतरते हैं। हम उसे लागू करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो। मैंने तब यहां टेस्ट मैच नहीं खेला था। मैंने इसे मिस कर दिया, यह बहुत जल्दी हुआ।” यह बोलते ही वह हंसने लगे।

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ने कहा, “हम मैच को लेकर उत्साहित हैं, और पिंक बॉल टेस्ट में अपने रिकॉर्ड से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला है।” उन्होंने कहा, ”मैंने यकीन से नहीं कह सकता। हम काफी कॉन्फिडेंट हैं और मुझे यकीन है कि भारत पर्थ में अपनी जीत से आत्मविश्वास से भरा होगा। यह एक शानदार मुकाबला होगा।”

जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को लेकर कैरी ने कहा, “बुमराह निश्चित तौर पर शानदार गेंदबाज हैं और वह पिछले कई वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे बल्लेबाज भी वर्ल्ड लेवल हैं और हमेशा समाधान निकालने के तरीके ढूंढते हैं।’ हमने उसकी गेंदबाजी का आकलन किया है। उम्मीद है कि हम उसके पहले दूसरे स्पेल का सामना करने में सफल रहेंगे।”