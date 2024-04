96th Academy Awards: 97वें अकादमी अवॉर्ड्स की डेट आई सामने, इस में होगा लाइव

96th Academy Awards: 97वें अकादमी अवॉर्ड्स (96th Academy Awards) का हर किसी को बेहद बेसब्री से इंतजार था. वहीं, अब इस पर बड़ा अपडेट आ गया है, जिससे हर कोई बेहद खुश है. हाल ही में 10 मार्च को 96वें अकेदमी अवॉर्ड का आयोजन हुआ था. वहीं अब अगले साल की नई टाइमलाइन भी जारी कर दिया गया है. तो आइए जानते हैं कि अगल साल कब और कहां देख पाएंगे साल 2025 में ऑस्कर और क्या है इसकी पूरी डिटेल.

2025 में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड समारोह की घोषणा हो चुकी है और साथ ही इसके नामांकन की तिथियों का भी खुलासा कर दिया है. कल यानि बुधवार को एकेडमी ने अपने एक्स अकाउंट पर पूरी डिटेल्स शेयर की है. ऑस्कर की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है कि ‘अपने कैलेंडर को मार्क कर लें. 97वां ऑस्कर रविवार 2 मार्च 2025 को होगा.

Mark your calendars! The 97th Oscars will take place on Sunday, March 2, 2025.

Nominations will be announced on Friday, January 17, 2025. pic.twitter.com/eJWgkvNL5S

— The Academy (@TheAcademy) April 10, 2024