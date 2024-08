देश में यहां के 99.8 फीसदी लोग खाते हैं नॉन वेज? जानें आपका राज्य कौन से नंबर पर है?

नई दिल्ली। भारत में नॉन वेज (Non vage) खाने वालों की संख्या काफी अधिक है। यहां मछली और मांस खाने (Non vage) के शौकीनों की संख्या बहुत ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्‍थ सर्वे (National Family Health Survey) के हवाले से कहा गया है कि देश में 77 प्रतिशत से अधिक लोग मांसाहार (Non vage) पसंद करते हैं, लेकिन क्‍या आपको पता है कि इसमें से सबसे अधिक मांसाहारी (Non vage) लोग किस राज्‍य से हैं? इस लिस्‍ट में कौन सा राज्‍य कितने नंबर पर आता है? तो आइए जानते हैं कि मांसाहारी (Non vage) लोगों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है?

यहां 99.8% लोग खाते हैं नॉन वेज

देश में राज्‍य ऐसा भी है जहां लगभग 99.8% लोग नॉनवेज (Non vage) खाते हैं। सर्वे के अनुसार नागालैंड भारत का सबसे अधिक मांसाहारी (Non vage) प्रदेश है। नेशनल फैमिली हेल्‍थ सर्वे (National Family Health Survey) के विभिन्‍न रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नागालैंड ऐसा राज्‍य है, जहां सबसे अधिक नॉन वेज (Non vage) खाया जाता है। यहां के 99 फीसदी से अधिक लोग नॉनवेज (Non vage) खाते हैं। इसी तरह इस लिस्‍ट में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का नाम है। यहां के 99.3 प्रतिशत लोग नॉन वेज खाते हैं। इस लिस्‍ट में केरल तीसरे स्थान पर है। यहां भी मांसाहारी (Non vage) लोगों की संख्‍या काफी अधिक है। केरल में 99.1 प्रतिशत लोग मांसाहार (Non vage) करते हैं। अत्यधिक नॉन वेज (Non vage) खाने वाले राज्‍यों की सूची में आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पर है। इस राज्य में 98.25 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं।

इन राज्‍यों में 97% से अधिक मांसाहारी

सर्वाधिक नॉनवेज (Non vage) खाने वाले राज्‍यों की लिस्‍ट में तमिलनाडु छठवें स्‍थान पर है। यहां के 97.65 प्रतिशत लोग नॉन वेज खाते हैं। विशेष रूप से, तमिलनाडु में चिकन बिरयानी खाने वालों की संख्या अधिक है। ओडिशा राज्य इस सूची में सातवें स्थान पर है। इस राज्य में 97.35 प्रतिशत लोग मांसाहार (Non vage) पसंद करते हैं। अगर बिहार, यूपी की बात करें, तो बिहार में 88.07% लोग नॉनवेज (Non vage) के शौकीन हैं वहीं यूपी में 59.08% लोग मांसाहार (Non vage) पसंद करते हैं।