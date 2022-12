यूपी का कोविड प्रबंधन मॉडल दुनिया के लिए अनुकरणीय, सीएम योगी से मिलने के बाद बोलीं मेलिण्डा फ्रेंच गेट्स

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उनके सरकारी आवास पर बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन की सह-संस्थापक मेलिण्डा फ्रेंच गेट्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की। उत्तर प्रदेश आगमन पर मुख्यमंत्री ने मेलिण्डा फ्रेंच गेट्स व उनके सहयोगियों का अभिनन्दन किया। विशेष मुलाकात में मेलिण्डा फ्रेंच गेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने 10-12 फरवरी, 2023 तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में सहभागिता करने के लिए मेलिण्डा फ्रेंच गेट्स व उनके सहयोगियों को आमंत्रण भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि देश की आजादी के अमृत वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दिसम्बर, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक विश्व के बड़े राष्ट्रों के समूह जी-20 की अध्यक्षता करने का सुअवसर मिला है। यह कालखण्ड पूरी दुनिया की सुख, समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के कार्यों को उन्होंने नज़दीक से देखा है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बीएमजीएफ का सराहनीय योगदान रहा है। कोविड की चुनौतियों के बीच फाउण्डेशन की ओर से उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट मिला। मुख्यमंत्री ने इसके लिए फाउण्डेशन के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में संतोषप्रद सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में 40 वर्षाें से मासूम बच्चों के असमय काल कवलित होने का कारण बनी रही इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी से होने वाली मृत्यु को 95 प्रतिशत तक नियंत्रित कर लिया गया है। इसके साथ-साथ चिकुनगुनिया, कालाजार जैसे संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हमें फाउण्डेशन ने सहयोग किया है। इंसेफेलाइटिस सहित विभिन्न जल जनित बीमारियों, कोविड प्रबन्धन सहित लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें यूनिसेफ, डब्ल्यू0एच0ओ0, बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन और पाथ जैसी वैश्विक संस्थाओं से अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। परस्पर सहयोग से आगे भी ऐसे प्रयास किये जाते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कई मानकों पर हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इस कार्य में भी हमें बीएमजीएफ का सहयोग मिला है। प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है। वहीं, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश में बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के लिए मिशन मोड में प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश में हर नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाना है। हमारे पास दक्ष नर्सिंग/पैरामेडिक्स की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। इस सम्बन्ध में प्रदेश में मिशन निरामयाः के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जो नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और कौशल विकास का अच्छा मॉडल बना है। योग्य, कुशल तथा प्रोफेशनल नर्सिंग स्टाफ व पैरामेडिक्स तैयार करने के लिए फाउण्डेशन हमें सहयोग कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के शुरुआत के समय प्रदेश के 36 जिलों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, तब सरकार ने सभी जिलों में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाते हुए वेंटिलेटर और आईसीयू की उपलब्धता सुनिश्चित की। मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से वर्चुअल आईसीयू पर काम हुआ।

मेलिण्डा फ्रेंच गेट्स ने कहा कि हाल के वर्षों में कोविड प्रबन्धन और इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश ने जैसा काम किया है, वह एक अनुकरणीय मॉडल है। कोविड की चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश के सघन जनसंख्या घनत्व और विविध सामाजिक चुनौतियों का सामना यहां के नेतृत्व ने जिस प्रकार किया वह अत्यन्त सराहनीय है। इतनी बड़ी और सघन आबादी के बीच प्रदेश में वैक्सीनेशन का जैसा काम हुआ, उससे दुनिया को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्तिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, पोषण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की कोशिशें प्रेरणा देने वाली हैं। उत्तर प्रदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मॉडल है।

Had a wonderful meeting with co-chair & trustee of Bill & Melinda Gates foundation, @melindagates at my official residence in Lucknow today.

We had fruitful discussion regarding better technical cooperation in the field of health, nutrition, social security & agriculture in UP. pic.twitter.com/dP5gqVG9JZ

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 7, 2022