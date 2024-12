Video: जसप्रीत बुमराह की काबिलियत पर रिपोर्टर ने उठाया सवाल; स्टार गेंदबाज ने दिया करारा जवाब

Jasprit Bumrah News: गाबा टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहली पारी 445 रन पर ऑल आउट गयी। पहली पारी में भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित। उन्होंने 76 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। हालांकि, भारत पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। टीम तीसरे दिन स्टंप्स की घोषणा तक 4 विकेट गंवाकर 51 रन ही बना सकी है। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 394 रन पीछे है। इस बीच एक रिपोर्टर को बुमराह के बल्लेबाजी करने की काबिलियत पर सवाल खड़ा करना महंगा पड़ गया।

दरअसल, जसप्रीत बुमराह सोमवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए एक रिपोर्टर ने उसने बल्लेबाजी को लेकर सवाल किया। इस दौरान रिपोर्टर ने कहा, “जसप्रीत, आपका बल्लेबाजी को लेकर क्या आकलन है। हालांकि, आप इस सवाल का जवाब देने के लिए सही शख्स नहीं हैं, लेकिन आप उप-कप्तान हैं तो आप स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं।” इस पर भारतीय उपकप्तान ने एक मजेदार जवाब देते हुए रिपोर्टर को चुप करा दिया। बुमराह ने जवाब देते हुए कहा, “ये दिलचस्प सवाल है। लेकिन आप मेरी बल्लेबाजी काबिलियत की बात कर रहे हैं। आपको गूगल करना चाहिए और देखना चाहिए की टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किसके हैं। ये मजाक था। ये दूसरी कहानी है। एक टीम के तौर पर हम एक-दूसरे पर उंगली नहीं उठाते हैं।”

Jasprit Bumrah is a GOAT both on and off the field 😂pic.twitter.com/4xZEGVQKCh

— R A T N I S H (@LoyalSachinFan) December 16, 2024