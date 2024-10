इंडस्ट्री में फैली शोक की लहर, फेमस एक्टर की बेटी का 38 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन

नई दिल्ली। साउथ के एक्टर राजेंद्र प्रसाद (Rajendra Prasad Gaaru) की 38 वर्षीय बेटी गायत्री का शनिवार की सुबह कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) से निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसे ली। तेलुगू एक्टर की बेटी के अचानक निधन से पूरी साउथ इंडस्ट्री (South Industry) सदमे में हैं। एक्टर जूनियर एनटीआर, सारीपोधा शनिवारम एक्टर नानी ने एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद फैंस भी सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं।

एक्टर नानी ने एक्स पर लिखा कि राजेंद्र प्रसाद गारू (Rajendra Prasad Gaaru) और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। यह दिल तोड़ने वाला है।

Deepest condolences to Rajendra Prasad gaaru and his family. This is heart breaking.

जूनियर एनटीआर ने एक्स पर लिखा कि राजेंद्र प्रसाद की बेटी गायत्री, जो मुझे बहुत प्रिय थी। उसका निधन बहुत दुखद है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

Deeply saddened by the loss of your beloved daughter Gayatri, #RajendraPrasad Garu. My heartfelt condolences to you and your family during this unimaginably difficult time. May her soul rest in peace. #RestInPeace pic.twitter.com/YjAfhQdNtq

