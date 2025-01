आप-दा का लूट का मॉडल पूरी तरह से है सामने, बस कुछ ही हफ्तों में जनता वोट देकर इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा : जेपी नड्डा

नई दिल्ली। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने CAG रिपोर्ट पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा, आप-दा के लूट का मॉडल पूरी तरह से सामने है और वह भी शराब जैसी चीज पर। दरअसल, दिल्ली में खत्म की जा चुकी शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। ये दावा मीडिया रिपोर्ट ने एक सीएजी की एक रिपोर्ट के जरिए किया है।

वहीं, इसको लेकर जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि, सत्ता के नशे में चूर, कुशासन में मस्त। आप-दा का लूट का मॉडल पूरी तरह से सामने है और वह भी शराब जैसी चीज पर। बस कुछ ही हफ्तों की बात है जब उन्हें वोट देकर सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा और उनके कुकर्मों के लिए दंडित किया जाएगा।

Intoxicated by power, high on misgovernance.

‘AAP’DA model of loot in full display and that too on something like liquor.

Just a matter of a few weeks before they are voted out and punished for their misdeeds.

CAG Report on 'Liquorgate' exposes @ArvindKejriwal and…

