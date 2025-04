मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि...राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया है। इस बिल को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, यह कानून अभी तो मुसलमानों को निशाना बना रहा है, लेकिन भविष्य में बाकी समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है। अब आरएसएस ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है, और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

I had said that the Waqf Bill attacks Muslims now but sets a precedent to target other communities in the future.

It didn’t take long for the RSS to turn its attention to Christians.

The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks – and it is…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2025