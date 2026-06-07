  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video-मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला ,बाल-बाल बची जान

Video-मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला ,बाल-बाल बची जान

यूपी की मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन (Mirzapur Railway Station) पर बागमती एक्सप्रेस ट्रेन (Bagmati Express Train) में चढ़ते समय पैर फिसले से रेलवे ट्रैक पर महिला गिर गई। बता दें कि ट्रेन से उतरकर पानी लेने गई थी। ट्रेन खुलने पर बोगी में चढ़ते समय पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद रेलवे जीआरपी ने महिला को ट्रेन के नीचे ट्रैक से निकाला और रेलवे अस्पताल में घालय महिला का इलाज चल रहा है।

By santosh singh 
Updated Date

मिर्जापुर। यूपी की मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन (Mirzapur Railway Station) पर बागमती एक्सप्रेस ट्रेन (Bagmati Express Train) में चढ़ते समय पैर फिसले से रेलवे ट्रैक पर महिला गिर गई। बता दें कि ट्रेन से उतरकर पानी लेने गई थी। ट्रेन खुलने पर बोगी में चढ़ते समय पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद रेलवे जीआरपी ने महिला को ट्रेन के नीचे ट्रैक से निकाला और रेलवे अस्पताल में घालय महिला का इलाज चल रहा है।

पढ़ें :- Breaking News : बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर से 10 करोड़ कैश बरामद, हाथ लगे दस्तावेज में कई अधिकारियों को दी जाने वाली रकम का है जिक्र

ट्रेन पर चढ़ने के दौरान बिल्कुल लापरवाही नही करनी चाहिए। यह जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है।

पढ़ें :- नशे में पति कर रहा था पत्नी की पिटाई, मां ने रोका तो गला दबा कर दी हत्या

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला ,बाल-बाल बची जान

Video-मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला ,बाल-बाल बची...

लुधियाना में ट्रेन दो हिस्सों में बंटी तो अखिलेश बोले- ‘डबल इंजन’ का दावा करनेवालों की सरकार में डिब्बे ही टूटकर ‘डबल’ हो रहे

लुधियाना में ट्रेन दो हिस्सों में बंटी तो अखिलेश बोले- ‘डबल इंजन’...

यूपी में आज से फिर बढ़ेगी गर्मी की मार, लखनऊ में अगले हफ्ते लू चलने के आसार

यूपी में आज से फिर बढ़ेगी गर्मी की मार, लखनऊ में अगले...

'रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ भाजपा से अब तो, हर आस गई टूट...' अखिलेश ने रसोई गैस महंगा होने पर कसा तंज

'रोटी के महंगे होने से थाली गई रूठ भाजपा से अब तो,...

Hockey Junior Asia Cup 2026 : भारत की जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई, बोले -प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों के योगदान को बताया प्रेरणादायी

Hockey Junior Asia Cup 2026 : भारत की जीत पर सीएम योगी...

सैफई में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गो-रक्षा मुहिम को मिला सपा का साथ, सरकार पर साधा निशाना

सैफई में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गो-रक्षा मुहिम को मिला सपा का...