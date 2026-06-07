Video-मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला ,बाल-बाल बची जान

यूपी की मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन (Mirzapur Railway Station) पर बागमती एक्सप्रेस ट्रेन (Bagmati Express Train) में चढ़ते समय पैर फिसले से रेलवे ट्रैक पर महिला गिर गई। बता दें कि ट्रेन से उतरकर पानी लेने गई थी। ट्रेन खुलने पर बोगी में चढ़ते समय पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद रेलवे जीआरपी ने महिला को ट्रेन के नीचे ट्रैक से निकाला और रेलवे अस्पताल में घालय महिला का इलाज चल रहा है।
मिर्जापुर। यूपी की मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन (Mirzapur Railway Station) पर बागमती एक्सप्रेस ट्रेन (Bagmati Express Train) में चढ़ते समय पैर फिसले से रेलवे ट्रैक पर महिला गिर गई। बता दें कि ट्रेन से उतरकर पानी लेने गई थी। ट्रेन खुलने पर बोगी में चढ़ते समय पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद रेलवे जीआरपी ने महिला को ट्रेन के नीचे ट्रैक से निकाला और रेलवे अस्पताल में घालय महिला का इलाज चल रहा है।
#मिर्जापुर -बागमती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय गिरी रेलवे ट्रैक पर गिरी महिला।ट्रेन से उतरकर पानी लेने गई थी महिला। ट्रेन खुलने पर बोगी में चढ़ते समय फिसला पैर।मौके पर मौजूद रेलवे जीआरपी ने महिला को ट्रेन के नीचे ट्रैक से निकाला।रेलवे अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज। pic.twitter.com/UTCh5XlhdW
— sumit garg (@sumitgarg333) June 7, 2026
ट्रेन पर चढ़ने के दौरान बिल्कुल लापरवाही नही करनी चाहिए। यह जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है।