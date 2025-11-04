नशे में पति कर रहा था पत्नी की पिटाई, मां ने रोका तो गला दबा कर दी हत्या

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक रिश्तों को शर्मशार कर देने वाला मामला सामने आया है। युवक ने अपनी मां की गला दबा कर हत्या कर दी। आरोपी युवक नशे की हालत में अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसका विरोध मां ने किया तो युवक ने घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

मिर्जापुर के बघेरा कलां गांव निवासी रामसूरत बिंद नशे का आदी था। रविवार रात भी वह शराब पीकर घर पहुंचा था, जिसके बाद रामसूरत का पत्नी सुनीता देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस पर गुस्साएं रामसूरत ने पत्नी सुनीता देवी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सुनीता की आवाज सुन रामसूरत की 65 वर्षीय मां चमेलियां देवी बीच बचाव करने गई तो। रामसूरत ने मां को भी बुरी तरह पीट डाला और अंत में गला दबा कर उनकी हत्या कर दी। मामले को लेकर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नीतीश सिंह ने बताया कि परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्प्ताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आरोपी बेटे रामसूरत को गिरफ्तार कर लिया है।