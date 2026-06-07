  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. गुस्साई पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, आरोपी सानिया जेवरात और चार महीने की बच्ची लेकर घर से फरार

गुस्साई पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, आरोपी सानिया जेवरात और चार महीने की बच्ची लेकर घर से फरार

बिहार में मुंगेर के पूरवसराय थाना (Purvasarai Police Station) इलाके के शाहजुवेर रोड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले मोहम्मद फैसल खान (Mohammad Faisal Khan) को उसकी पत्नी इशरत हसन उर्फ सानिया (Wife Ishrat Hasan, alias Saniya) ने ही प्राइवेट पार्ट (Private Parts) पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

By santosh singh 
Updated Date

मुंगेर। बिहार में मुंगेर के पूरवसराय थाना (Purvasarai Police Station) इलाके के शाहजुवेर रोड से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के रहने वाले मोहम्मद फैसल खान (Mohammad Faisal Khan) को उसकी पत्नी इशरत हसन उर्फ सानिया (Wife Ishrat Hasan, alias Saniya) ने ही प्राइवेट पार्ट (Private Parts) पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी सानिया घर से जेवरात और चार महीने की बच्ची को लेकर फरार हो गई है।

पढ़ें :- Home Loan Rate: सस्ते होम लोन की रेस में सरकारी बैंक आगे, जानिए SBI से लेकर HDFC तक की लेटेस्ट दरें

बताया जाता है कि परिजनों ने फैसल को घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल (Sadar Hospital) में भर्ती कराया है। जहां उसके प्राइवेट पार्ट में चार टांके लगाए गए। चिकित्सकों के अनुसार मोहम्मद फैसल (Mohammad Faisal) खतरे से बाहर हैं। पीड़ित मोहम्मद फैसल (Mohammad Faisal) ने बताया कि उनका निकाह 13 अप्रैल 2025 को भागलपुर जिले (Bhagalpur District) के कबीरपुर निवासी इशरत हसन उर्फ सानिया से हुई थी। शादी के बाद शुरू में सबकुछ सामान्य था लेकिन कुछ महीनों बाद से ही पत्नी का किसी और से अवैध संबंध के आरोप के बाद विवाद शुरू हो गया।

कई दिनों से चल रहा था पति-पत्नी के बीच विवाद

फैसल का आरोप है कि उसकी पत्नी सानिया का किसी गैर मर्द के साथ संबंध हैं और वह अक्सर उस युवक से फोन पर बात करती है। पति-पत्नी के बीच लगातार हो रहे विवाद के बाद सानिया पति से अलग रहने की जिद्द करती थी और घटना के एक दिन पहले भी सानिया और फैसल की मां से विवाद हुआ था। वहीं देर शाम जब फैसल काम से लौटकर घर आया और सोने चला गया।

हालांकि इसी दौरान उसकी पत्नी से उसका विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते सानिया ने फैसल के प्राइवेट पार्ट (Private Parts) पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पूरवसराय थानाध्यक्ष सौरव कुमार ने फोन पर बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद का मामला है। पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है।

पढ़ें :- Video-मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ते समय ट्रैक पर गिरी महिला ,बाल-बाल बची जान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गुस्साई पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, आरोपी सानिया जेवरात और चार महीने की बच्ची लेकर घर से फरार

गुस्साई पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर किया हमला, आरोपी सानिया...

Under-18 Asia Cup : कोरिया को हराकर भारतीय युवा महिला हॉकी टीम ने जीता कांस्य

Under-18 Asia Cup : कोरिया को हराकर भारतीय युवा महिला हॉकी टीम...

भारत ने मेंस अंडर-18 एशिया कप में जीता सोना, आशीष की हैट्रिक की बदौलत के फाइनल में जापान को रौंदा

भारत ने मेंस अंडर-18 एशिया कप में जीता सोना, आशीष की हैट्रिक...

US-ईरान जंग के बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को दिखाया आईना,कहा-वह मध्यस्थ नहीं, कूरियर सर्विस है

US-ईरान जंग के बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को...

पश्चिम बंगाल : मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी से इस्तीफा, बोले-अभिषेक बनर्जी के साथ काम करना मुश्किल

पश्चिम बंगाल : मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी से इस्तीफा, बोले-अभिषेक बनर्जी...

DU प्रोफेसर मर्डर: फ्लैट में घुसे 2 नकाबपोश, कपड़े बदलकर निकले बाहर; CCTV में कैद हुई मिस्ट्री वूमेन!

DU प्रोफेसर मर्डर: फ्लैट में घुसे 2 नकाबपोश, कपड़े बदलकर निकले बाहर;...