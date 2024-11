आप विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत ने पीएम मोदी के झूठ को एक बार फिर उजागर कर दिया : संजय सिंह

नई दिल्ली। आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्ला खान (AAP MLA Amanatullah Khan) को जमानत मिलने पर पार्टी नेताओं ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) पर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि अमानतुल्ला की जमानत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के झूठ को एक बार फिर उजागर कर दिया है।

संजय सिंह (Sanjay Singh) ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली वक्फ मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान (AAP MLA Amanatullah Khan) की जमानत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘झूठे मामले’ को उजागर कर दिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद सिंह (Sanjay Singh) ने एक्स पर लिखा कि अमानत को जमानत। एक बार फिर, मोदी का झूठा मामला उजागर हो गया है। मोदी जी ने अपनी सारी चालें आजमाईं लेकिन अरविंद केजरीवाल और आप को खत्म नहीं कर सके।

VIDEO | "Since Day 1, we have been saying that PM Modi and BJP's aim is to finish the politics of Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. They framed false cases against Kejriwal, Manish Sisodia, Satyendar Jain, kept me in jail for six months… and in every case, they were… pic.twitter.com/dZl6tba87P

