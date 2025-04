Dollar vs Rupee : ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम, डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे टूटकर 85.78 पर पहुंचा

Dollar vs Rupee : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के जवाबी शुल्क की घोषणा के बाद गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 26 पैसे टूटकर 85.78 प्रति डॉलर पर आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है।