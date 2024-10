जम्मू कश्मीर विधानसभा में AAP का खुला खाता, डोडा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार मेहराज मलिक चुनाव जीते

डोडा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है। डोडा विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार मेहराज मलिक चुनाव जीत गये हैं। डोडा विधानसभा क्षेत्र से AAP उम्मीदवार मेहराज मलिक ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि यह जनादेश जनता का है। वोट उनके हैं और जीत उनकी है। जनता को बधाई, क्योंकि हम तो बस एक माध्यम हैं जो जनता की पीड़ा नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि हम उनकी लड़ाई लड़ना चाहते थे, यह कभी हमारी निजी लड़ाई नहीं थी।

BIG NEWS FROM JAMMU & KASHMIR

Aam Aadmi Party(AAP) gets its First MLA from J&K.

AAP @MehrajMalikAAP WINS from Doda, J&K by a Huge margin of 4500+ votes

Congrats to Entire Team of Mehraj Malik and AAP for the wonderful WIN.

A New Beginning in J&K for Honest Politics begins… pic.twitter.com/rfwWm68t3s

— AAP Ka Mehta 🇮🇳 (@DaaruBaazMehta) October 8, 2024