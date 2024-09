Jammu Kashmir Assembly Election 2024 : कांग्रेस की पांच गारंटी,25 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर टैक्स फ्री लोन तक जानें सब कुछ

जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Election 2024) में राजनीतिक पार्टियों की ओर से जनता को लुभाने के लिए तरह-तरह के वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress National President Mallikarjun Kharge) ने जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले कांग्रेस ने 25 लाख रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर टैक्स फ्री लोन समेत 5 गारंटी देने का वादा किया है।

