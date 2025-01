AAP का केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सनसनीखेज आरोप, केजरीवाल की हत्या की रच रही है साजिश

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ‘हत्या’ की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग (Election Commission) से आग्रह किया कि पंजाब पुलिस (Punjab Police) के तरफ से उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा बहाल किया जाए, जो वापस ले ली गई है। इस आरोप पर भाजपा (BJP) या दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

CM आतिशी और भगवंत मान ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी (Delhi Chief Minister Atishi) और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) में आप को ‘समान अवसर’ देने, केजरीवाल को पंजाब पुलिस (Punjab Police) द्वारा दी गई सुरक्षा बहाल करने और उन पर ‘जानलेवा’ हमलों की जांच करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के आदेश के अनुसार केजरीवाल पर कथित हमलों पर आंखें मूंद ली हैं।

