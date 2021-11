VIDEO: ढाई मिनट से कम समय में RCB के साथ एबी डिविलियर्स का सफर, हो जायेंगे इमोशनल

नई दिल्ली। एबी डिविलियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का साथ काफी सालों का रहा है। एबीडी ने जब 19 नवंबर (शुक्रवार) को क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास की घोषणा की तो यह आरसीबी के लिए बड़ा झटका था। आरसीबी कप्तान विराट कोहली और एबीडी ने मिलकर टीम को कई मुश्किल मैचों में जीत दिलाई है। एबीडी और विराट की दोस्ती के किस्से तो दोनों खुद कई बार अपने आप सुना चुके हैं। एबीडी के क्रिकेट से संन्यास(Cricket Retairment) के फैसले से विराट भी काफी भावुक हो गए। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर 2 मिनट 20 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप एबीडी का इस फ्रेंचाइजी टीम के साथ का पूरा सफर देख सकते हैं।

