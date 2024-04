Mercedes Benz S Class Safety : मर्सिडीज बेंज एस क्लास की सेफ्टी पर सवाल, ऑटोब्रेकिंग पर खड़ा हुआ प्रश्न

Mercedes Benz S Class Safety : लग्जरी और दमदार मर्सिडीज बेंज एस क्लास के दीवाने बहुत लोग है। आरामदायक सफर के लिए जाने जाने वाली मर्सिडीज बेंज एस क्लास के सेफ्टी पर सवाल उठ रहे है। खबरों के अनुसार, कुछ दिन पहले फगवाड़ा-चंडीगढ़ रोड पर मर्सिडीज़ बेंज़ की फ्लैगशिप कार S क्लास का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमे एक व्यक्ति की मौक़े पर ही मौत हो गई थी दूसरा आईसीयू में था, जो की अब ठीक हो चुका है। बताया जा रहा कि उसे शॉर्ट टर्म मैमरी लॉस हो गया है। ख़ैर इस एक्सीडेंट की एक रील वायरल है, जिसमें Instagram users गाड़ी आराम से चलाने की सलाह तो दे ही रहे हैं साथ के साथ मर्सिडीज़ बेंज़ को लताड़ भी लगा रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा है…, Mercedes Benz को इस एक्सीडेंट की जाँच परख करनी चाहिए, S Class एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जिसमें कई बहुत सारे फ़ीचर्स आते हैं। देश में Mercedes benz S Class कई सारे VVIP और Ministers इस्तेमाल करते हैं, जो हुआ बुरा हुआ, May his soul rest in peace, plz drive carefully

मिली जानकारी के अनुसार हाईवे पर हाई स्पीड लेन में एक ट्रक रिवर्स आ रहा था। एस क्लास की स्पीड 120-130 रही होगी, जब तक कुछ समझ पाते, एस क्लास ट्रक से जा भिड़ी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि गाड़ी चलाने वाले ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन तब कार टकरा चुकी थी, अब यहाँ सवाल यह है कि मर्सिडीज़ बेंज़ एस क्लास में ऑटोब्रेकिंग होती है, एक्सीडेंट से पहले ऑटोब्रेकिंग क्यों नहीं हुई…?