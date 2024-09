Tumbbad फिल्म की Advance Booking ने रातों रात तोड़े सारे रिकॉर्ड, ऐसे रचा इतिहास

Sohum Shah’s Film Tumbbad Advance Booking: सोहम शाह की फिल्म तुम्बाड साल 2018 में रिलीज हुई थी। रिलीज के इतने साल बीत जाने के बाद ये फिल्म एक बार फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। आज फिल्म तुम्बाड को फिर से बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाना है।

सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। खबरों की मानें तो फिल्म तुम्बाड की ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग ने सबको चौंका दिया है। एंटरटेनमेंट न्यूज के गलियारे की मानें तो रातों रात फिल्म तुम्बाड के करीब 13 हजार टिकिट बिक चुके हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

FANTASTIC advance bookings for Tumbbad! National chains buzzing with over 13,000 tickets sold. PVR & INOX lead the way with 9,200 tickets, Cinepolis not far behind with 3,800. The excitement is REAL!#Tumbbad @BarveRahi @s0humshah pic.twitter.com/Q8jrLEPem6

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) September 12, 2024