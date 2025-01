Airtel के बाद Jio यूजर्स को भी लगेगा जोरदार झटका; इन रिचार्ज प्लान के साथ नहीं मिलेगा इंटरनेट डेटा

Jio Tariff Hike: पिछले महीने, TRAI ने डाटा के बिना सिर्फ वॉयस और SMS वाले रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश दिया था। जिसके बाद कंपनियों की ओर से नए सस्ते प्लान पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही थी। नए दिशा-निर्देश के एयरटेल ने बिना इंटरनेट डेटा वाले अपने दो रिचार्ज प्लान जारी किए हैं। हालांकि, इन दो प्लांस कीमतें पुराने प्लान जितनी ही हैं। इस बीच जियो भी अपने सबसे किफायती वैल्यू पैक्स को संशोधित करने पर काम कर रहा है।

दरअसल, अभिषेक यादव नाम के एक टिप्स्टर ने सोर्स कोड में बदलाव के जरिये जियो के नए वैल्यू पैक्स की जानकारी दी है। जियो फिलहाल 189 रूपए, 479 रूपए और 1,899 रूपए के तहत तीन वैल्यू प्लान्स ऑफर करता है। टिप्स्टर और सोर्स कोड के अनुसार, जियो का 479 रुपये वाला प्लान अब 6GB कुल डाटा के साथ नहीं आएगा। 84 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में केवल अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 1,000 SMS ही मिलेंगे। हालांकि, टेलिकॉम ऑपरेटर 84 दिनों की वैलिडिटी वाला 539 रुपये की कीमत का एक अन्य प्लान पेश करेगा, जिसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 1,000 SMS के साथ 6GB डाटा देगा।

(1/2)

Jio to hike value plans soon. 🥴

💰 Rs. 479 only calls + sms

💰 Rs. 539 (Previously 479)

6GB Data

💰 Rs. 1999

only calls + sms

💰 Rs. 2249 (Previously ₹1899)

24GB Data#Telecoms pic.twitter.com/aeQWrLEIkt

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 22, 2025