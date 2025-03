BSNL New Family Plans : सिर्फ एक रिचार्ज से चलेंगे तीन-तीन सिम कार्ड, गजब का है ये प्लान

नई दिल्ली। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री (India’s Telecom Industry) में Jio, Airtel, Vi और BSNL के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां लगातार नए और किफायती प्लान्स पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकारी टेलीकॉम कंपनी (Telecom Company) भारत निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक नया और आकर्षक ऑफर लॉन्च किया है, जो इसे निजी ऑपरेटरों के मुकाबले शानदार है।

BSNL ने अपने इस नए फैमिली प्लान (New Family Plans) की जानकारी अपने आधिकारिक X अकाउंट पर साझा की है। यह प्लान खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो एक ही रिचार्ज पर तीन कनेक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं। ग्राहक इस प्लान को BSNL की आधिकारिक वेबसाइट या BSNL Self Care एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

Triple the connections, endless possibilities!

Get 75GB data, 100 SMS/day & unlimited calls for EACH of your 3 family connections—ALL at just ₹999! #BSNLIndia #BSNLPostpaid pic.twitter.com/j6GT4dW2BU

