रामेश्वरम में रामनवमी पर नया पंबन ब्रिज जनता को समर्पित, जहाज गुजरने से पांच मिनट पहले 17 मी. तक उठाया जा सकेगा ऊपर, जानें खासियतें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रविवार को पंबन रेलवे पुल को देश की जनता को समर्पित कर दिया है। उन्होंने रामेश्वरम से तांब्रम (चेन्नई) के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने एक तटरक्षक जहाज को भी रवाना किया। जैसे ही पुल का वर्टिकल लिफ्ट हिस्सा ऊपर उठा, यह जहाज उसके नीचे से गुजरा। यह इस पुल के परिचालन तकनीक का प्रदर्शन था।

रामसेतु की तरह है मजबूत

इस पंबन ब्रिज (Pamban Bridge) का सांस्कृतिक महत्व भी है। रामायण (Ramayana) के अनुसार, भगवान राम की सेना ने राम सेतु (Ram Setu) का निर्माण रामेश्वरम के नजदीक धनुषकोडी से शुरू किया था। नया पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वरम द्वीप (New Pamban Railway Bridge Rameswaram Island) को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और यह वैश्विक मंच पर भारतीय इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है।

The new Pamban railway bridge, which connects the mainland with the island of Rameswaram, will be inaugurated by Hon'ble PM Shri. @narendramodi Ji on April 6th. The vertical lift bridge is the first one in India. I'm sharing a glimpse from this morning. @bjp4ramnad… pic.twitter.com/FPC43DpvkR

— Shivkumar Krishnan (@Shiv_NMapp) April 3, 2025