आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से शंकराचार्यों ने क्यों इनकार किया?

लखनऊ। श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रहीं हैं। इन तैयारियों के बीच बड़ी संख्या में आमंत्रित लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। हालांकि, हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ​उनकी तरफ से कई सवाल भी उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम वैदिक धर्मग्रंथों और नियमों के विरुद्ध है। शंकराचार्यों के बयान के बाद कई तरह की टिप्प्णियां भी आ रहीं हैं।

दरअसल, हिंदू धर्म में शंकराचार्य ही हमारी आस्था के सर्वोच्च हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नज़र से देखा जाता रहा है। ऐसे में शंकराचार्य यदि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है हमारी आस्था और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। इसके लिए शंकराचार्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो बातें कहीं हैं उससे लगता है कि इस कार्यक्रम में धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं हो रहा है।

Modi will unveil & touch Lord Ram’s Murthy & I will sit and clap? Asks Swami Nischalanand Saraswati, Shankaracharya of Govardhanmatth Puripeethadheeshwar!

Literally everyone knows that Ram Mandir has become a private affair of BJP to win election & none wants to visit during… pic.twitter.com/OhWUxjNJba

— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) January 4, 2024