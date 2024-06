कांग्रेस के बाद Kapil Sibal ने मतगणना प्रक्रिया पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के अंतिम चरण के समाप्त होने के बाद सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने चुनाव आयोग (Election Commission) के नए नियम पर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि 4 जून को मतगणना प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) टेबल पर जाने की अनुमति नहीं देने की बात सुनी गई है, जो गलत है।

इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन (Ajay Maken) ने भी इस पर सवाल उठाए थे। माकन ने आरोप लगाया था कि उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को वोटिंग के समय साथ बैठने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये कथित ईवीएम (EVM) धांधली से भी बड़ा मुद्दा है और भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब इसपर चुनाव आयोग का बयान आ गया है।

माकन ने एक्स पर पोस्ट किया, पहली बार एआरओ (ARO) टेबल पर उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को अनुमति नहीं दी जा रही है। मैंने पहले 9 लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर यह सच है, तो यह कथित ईवीएम (EVM) धांधली से भी बड़ा है। मैं सभी उम्मीदवारों के लिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं।

‘Candidate’s Counting Agents’ at the ARO table are NOT being allowed for the first time!!!

I have contested 9 Lok Sabha & Vidhan Sabha elections in the past- And this is happening for the first time.

If true, this is bigger than the alleged EVM rigging!

I am flagging this…

— Ajay Maken (@ajaymaken) June 1, 2024